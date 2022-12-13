Лепс избежал суда после драки. Как прощают грехи звездам еще со времен СССР Советские артисты любили выпить и похулиганить, но многим из них за это ничего не было

Фото: ТАСС/РИА Новости/Global Look Press

Певец Григорий Лепс возместил моральный и материальный ущерб петербуржцу Дмитрию Горбачеву, пострадавшему в драке с его участием. Адвокат потерпевшего подал ходатайство о прекращении уголовного дела за примирением сторон. Поведение исполнителя обсуждали как звезды, так и простые люди. Все они отмечали: звезды-дебоширы были и в СССР, и о них тоже писала советская пресса. Позволено ли талантам больше, чем другим, кому и почему прощали грехи — в материале NEWS.ru.

Борис Андреев разбил витрину и уснул там же

Звезда фильма «Трактористы», лауреат двух Сталинских премий Борис Андреев имел славу скандалиста и дебошира. В 1939 году Андреев и его друг Петр Алейников снимались в фильме «Истребители» в Киеве. Друзья хорошо приняли на грудь в ресторане, направились в гостиницу, но до номера так и не дошли: разбили витрину магазина и прилегли поспать на выставленные диван и кровать. Утром друзей разбудил человек в форме, но до составления протокола дело не дошло: начальник местного отделения милиции оказался поклонником Саввы из «Трактористов».

Фото: РИА Новости Борис Андреев (справа), кадр из фильма «Трактористы»

Второй раз Андреев «отличился» два года спустя. Артист выпивал в гостинице «Москва» и поспорил с двумя незнакомцами. Словесная перепалка переросла в бой на кулаках, а рука у Андреева была крепкая. Оппонентами актера оказались высокопоставленные сотрудники НКВД, и о неподобающем поведении кинозвезды дожили лично товарищу Сталину. Но Иосиф Виссарионович тоже любил «Трактористов», и актера не тронули.

Олег Ефремов бил машины

Советский актер и режиссер Олег Николаевич Ефремов тоже любил выпить. А перебрав, становился агрессивным — об этом в своей книге мемуаров писал актер Александр Ширвиндт.

А у него (Олега Ефремова. — NEWS.ru) был пунктик: нутряной демократ, он ненавидел всё, что касается роскоши, барства, и в состоянии крайнего опьянения ногами бил машины, стоявшие у театра, — вспоминал Ширвиндт.

Сдержать разбушевавшегося Ефремова пытались несколько человек, но удавалось это им не всегда. Тогда знаменитый актер колотил ногами по машинам, в том числе и по своему авто.

Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look/Global Look Press Олег Ефремов

Сам Ширвиндт также рисковал попасть под статью. В той же книге актер признавался, что в прошлом не раз садился со своим коллегой Андреем Мироновым за руль в пьяном состоянии.

Когда мы были молодые, то ездили за рулем даже в состоянии крайнего опьянения, — не скрывает артист.

Так, однажды ночью Ширвиндт на своей «Победе» застрял в центре Москвы: в баке закончился бензин. Миронов заметил у обочины черную «Волгу» с военными номерами и попросить слить немного горючего. В авто оказался генерал. По словам Ширвиндта, военный поделился бензином, предупредив, что он этилированный, и попросил быть осторожными. Однако сообщать в милицию о нетрезвом водителе с громкой фамилией не стал.

Любовь Орлова выдвинула «рваческие условия»

Любимица Сталина актриса Любовь Орлова была женщиной с характером и считала вправе требовать повышенного гонорара в обход действовавших тогда ставок. В 1938 году в газете «Советское искусство» появилась статья под названием «Недостойное поведение». По сути, актрисе попытались устроить публичную порку, призвав привлечь ее к ответственности.

Как поясняет писатель Федор Раззаков в книге «Скандалы советской эпохи», Орлова тогда строила дачу во Внуково. Чтобы заработать на материалы и обстановку, звезда много гастролировала с концертами и стала запрашивать фантастические по советским временам гонорары.

«В мае сего года в Одессе должны были состояться концерты Л. П. Орловой. Трудящиеся Одессы с нетерпением ждали этих выступлений. Однако Орлова потребовала от Одесской филармонии оплаты в 3 тысячи рублей за каждый концерт, не считая проездных, суточных и т. д.

Дирекция Одесской филармонии, разумеется, не могла пойти на такие рваческие условия, тем более что, согласно приказу ВКИ № 640, максимальная оплата гастрольных концертов Л. П. Орловой была установлена в 750 рублей. Л. П. Орлову не удовлетворила позиция, занятая Одесской филармонией, и в обход нормального порядка артистка вошла в соглашение с месткомом филармонии об организации в Одессе 8 концертов по 3 тысячи рублей за каждый.

Нелишне заметить, что аппетиты Л. П. Орловой не всюду получают должный отпор. Так, например, совсем недавно в Киеве Л. П. Орлова ухитрилась сорвать с Украинского управления по делам искусств по 3300 рублей за каждое свое выступление».

Фото: Russian Look/Global Look Press Любовь Орлова

Автор статьи сообщал, что Всесоюзному комитету по делам искусств следует заинтересоваться «этим возмутительным делом, а Л. П. Орловой надлежит понять, что ее поведение недостойно звания советской артистки». Впрочем, особых проблем Орловой эта газетная статья не создала: она таки достроила дачу. А через пару лет получила свою первую Сталинскую премию за фильмы «Цирк» и «Волга-Волга».

«Артист должен быть человеком, а всякое хамство — это уже не человек»

И раньше, и сейчас звезды живут по-разному. Одни ведут себя скромно, не провоцируя публичных скандалов. Другие позволяют себе лишнего и не сдерживают эмоций, полагая, что имя и финансовое положение уберегут их от ответственности.

По мнению музыканта Юрия Лозы, известный человек «должен требовать с себя больше, так как на него смотрят люди, он является примером подражания для многих».

Артист, мне кажется, должен быть прежде всего человеком. А всякое хамство и высокое мнение о себе любимом, ненаглядном и беспорочном — это уже не человек, это что-то другое. Всегда человечество губило хамство, — заявил в разговоре с NEWS.ru народный артист России Юрий Назаров.

Юрист Александр Добровинский, представлявший потерпевшую сторону в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, напомнил, что закон один для всех, и назвал ошибочным мнение о безнаказанности знаменитостей. При этом он отметил, что знает «многих известных людей, которые сидят по разным статьям, и массу неизвестных, которым то или иное деяние сошло с рук».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Александр Добровинский

Как рассказывал ранее NEWS.ru адвокат Андрей Князев, у состоятельных звезд больше материальных возможностей для того, чтобы пригласить к защите высококвалифицированных юристов и удовлетворить требования потерпевшей стороны, что учитывается судом. По его словам, «у обычного человека нет нескольких миллионов рублей, чтобы выплатить моральный вред, а у звезды есть. Поэтому такие дела часто прекращаются за примирением сторон или наказание смягчается».