21 января 2026 в 11:11

Кончаловский рассказал об очень личных советах, которые ему давал Михалков

Кончаловский: Михалков предупреждал об опасности раннего сексуального опыта

Егор Кончаловский Егор Кончаловский Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Никита Михалков в свое время рассказывал о возможных опасностях раннего взросления, рассказал в интервью NEWS.ru родной племянник режиссера Егор Кончаловский. По его мнению, делиться жизненным опытом с младшим поколением — главная задача старших мужчин семьи.

И отец, и Никита меня предупреждали об опасностях раннего сексуального опыта, который может стать негативным по многим параметрам. Отцы и праотцы и должны мальчиков воспитывать в плане взаимоотношения с противоположным полом. Мне сообщалось без прикрас, во вполне себе вольных выражениях, не раз и всеми, — признался Егор Андреевич.

Он добавил, что в юности очень много общался с Никитой Сергеевичем. По сути, дядя был вторым человеком после отца, оказавшим влияние на его становление, поделился Кончаловский.

Позиция Никиты, его жизненная философия мне очень близка. Я с огромным уважением к нему отношусь и относился всю жизнь. Конечно, он повлиял на меня в огромной степени. Наверное, второй человек после отца, кто влиял на меня, — сообщил собеседник.

Ранее Егор Кончаловский рассказал, что его отец Андрей Кончаловский никогда не боялся участвовать даже в сложных творческих проектах и кампаниях. Егор Андреевич предположил, что и он сам унаследовал от родителя эту смелость, которую также можно назвать здоровым авантюризмом.

Также кинорежиссер сообщил, что считает себя счастливым человеком. По его словам, он старается жить надеждой на то, что каждый последующий год должен быть хотя бы не хуже предыдущего.

Егор Кончаловский
Андрей Кончаловский
Никита Михалков
кинематограф
Виктория Катаева
В. Катаева
