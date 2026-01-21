Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 10:13

Рассуждающий о счастье Кончаловский спрятался за одной известной фразой

Егор Кончаловский сообщил, что признаком счастья считает отсутствие несчастий

Егор Кончаловский Егор Кончаловский Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Кинорежиссер Егор Кончаловский признался в интервью NEWS.ru, что считает себя счастливым человеком. По его словам, он старается жить надеждой на то, что каждый последующий год должен быть хотя бы не хуже предыдущего.

«Счастье — это отсутствие несчастья», есть такая фраза. Поэтому я лично считаю себя достаточно счастливым. Да, конечно, у меня есть свои переживания и гештальты, но стараюсь жить по такой вот формуле: пусть наступающий год будет не хуже, чем год ушедший, — заявил режиссер.

Ранее Кончаловский, которому на днях исполнилось 60 лет, посетовал, что жизнь действительно пролетает очень быстро. Фразу о скоротечности бытия, по его словам, любит повторять его мама — актриса Наталия Аринбасарова.

Также он рассказал, что его отец Андрей Кончаловский никогда не боялся участвовать даже в сложных творческих проектах и кампаниях. Егор Андреевич предположил, что и он сам унаследовал от родителя эту смелость, которую также можно назвать здоровым авантюризмом.

Егор Кончаловский
российское кино
кинематограф
Андрей Кончаловский
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт по ЖКХ дал советы, как убрать хлам соседей из общего коридора
Подросток проломил череп, катаясь на тюбинге во Владивостоке
Названы города, куда могут перенести ВЭФ из Давоса
Таксист почти до смерти избил пассажирку, которая отказала ему в сексе
Частный дом обрушился на хозяина в результате взрыва бытового газа
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 января: где сбои в России
Алиев сообщил о запросе Армении на транзит через Азербайджан в Россию
Маск призвал отказаться от инновационных технологий, речь идет о ChatGPT
Смелая фотосессия 16-летней Анны Пересильд для рекламы вызвала споры в Сети
Мать Свечникова рассказала, чем найденное в Турции тело похоже на его сына
В Госдуме предложили увеличить компенсацию из-за стихийных бедствий
Российский игрок НХЛ полез в драку во время матча
Россиянам дали советы, как выгоднее сдать квартиру в аренду
Минобороны России заявило о наборе «дроновых солдат»
Поезд с пассажирами сошел с рельсов на юге Польши
Гладков описал обстановку в Белгородской области после атаки ВСУ
Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением
В Европе допустили передачу Гренландии ради выгоды
Мороженое без сахара и сливок: готовится за 5 минут из бананов
«Смертный приговор»: аналитик предрек конец НАТО из-за Гренландии
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.