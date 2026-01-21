Рассуждающий о счастье Кончаловский спрятался за одной известной фразой

Кинорежиссер Егор Кончаловский признался в интервью NEWS.ru, что считает себя счастливым человеком. По его словам, он старается жить надеждой на то, что каждый последующий год должен быть хотя бы не хуже предыдущего.

«Счастье — это отсутствие несчастья», есть такая фраза. Поэтому я лично считаю себя достаточно счастливым. Да, конечно, у меня есть свои переживания и гештальты, но стараюсь жить по такой вот формуле: пусть наступающий год будет не хуже, чем год ушедший, — заявил режиссер.

Ранее Кончаловский, которому на днях исполнилось 60 лет, посетовал, что жизнь действительно пролетает очень быстро. Фразу о скоротечности бытия, по его словам, любит повторять его мама — актриса Наталия Аринбасарова.

Также он рассказал, что его отец Андрей Кончаловский никогда не боялся участвовать даже в сложных творческих проектах и кампаниях. Егор Андреевич предположил, что и он сам унаследовал от родителя эту смелость, которую также можно назвать здоровым авантюризмом.