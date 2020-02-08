91-летний комик Орсон Бин скончался от травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия в Лос-Анджелесе.
Актёр переходил улицу, когда его подрезал автомобиль. Он упал. Врачи госпитализировали пострадавшего в местную больницу Вениса. Усилия медперсонала оказались тщетными,
Бин начал свою карьеру в 1950-е годы. Он регулярно снимался в комедийно-драматических телесериалах. В 1954 году стал ведущим собственного варьете.
Как ранее писал NEWS.ru, американская актриса Дайан Торн, известная российскому зрителю по сериалу «Стар Трек» («Звёздный путь»), умерла от рака в Лас-Вегасе. Она скончалась в возрасте 83 лет. О смерти сообщил её муж, актёр и музыкант Говард Маурер, с которым она прожила 44 года.
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