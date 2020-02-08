https://static.news.ru/photo/e03a0370-4a86-11ea-aa01-fa163e074e61_660.jpg Актер Орсон Бин умер в возрасте 91 года после того, как его сбила машина Фото: Zuma/ТАСС

91-летний комик Орсон Бин скончался от травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия в Лос-Анджелесе.

Актёр переходил улицу, когда его подрезал автомобиль. Он упал. Врачи госпитализировали пострадавшего в местную больницу Вениса. Усилия медперсонала оказались тщетными, сообщает AP.

Бин начал свою карьеру в 1950-е годы. Он регулярно снимался в комедийно-драматических телесериалах. В 1954 году стал ведущим собственного варьете.

Как ранее писал NEWS.ru, американская актриса Дайан Торн, известная российскому зрителю по сериалу «Стар Трек» («Звёздный путь»), умерла от рака в Лас-Вегасе. Она скончалась в возрасте 83 лет. О смерти сообщил её муж, актёр и музыкант Говард Маурер, с которым она прожила 44 года.