https://static.news.ru/photo/74e7deea-4a35-11ea-929b-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Ильза – хранительница гарема нефтяного шейха» Фото: Mount Everest Enterprises Ltd.

Американская актриса Дайан Торн, известная российскому зрителю по сериалу «Стар Трек» («Звёздный путь»), умерла от рака в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщил сайт kxan.com.

В хосписе Лас-Вегаса от рака поджелудочной железы скончалась Дайан Торн — актриса из популярного американского телесериала конца 1960-х годов из Star Trek («Звёздный путь»), — сообщили на портале.

Актриса скончалась в возрасте 83 лет. О смерти сообщил её муж, актёр и музыкант Говард Маурер, с которым она прожила 44 года.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что голливудский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет.