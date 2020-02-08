Американская актриса Дайан Торн, известная российскому зрителю по сериалу «Стар Трек» («Звёздный путь»), умерла от рака в Лас-Вегасе, США. Об этом
В хосписе Лас-Вегаса от рака поджелудочной железы скончалась Дайан Торн — актриса из популярного американского телесериала конца 1960-х годов из Star Trek («Звёздный путь»), — сообщили на портале.
Актриса скончалась в возрасте 83 лет. О смерти сообщил её муж, актёр и музыкант Говард Маурер, с которым она прожила 44 года.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что голливудский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет.
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