Коллега Зеленского объяснил, почему телеведущий не оставил завещания

Умерший телеведущий Михаил Зеленский вряд ли оставил завещание, поскольку не думал, что может скоропостижно скончаться и не обладал большими доходами, рассказал изданию StarHit его коллега Николай Сергеев. Он работал с известным журналистом на проекте «Билет в Большой» на канале «Культура» и раскрыл, что Зеленский всегда работал за скромный гонорар несмотря на статус, а также имел большие планы на жизнь.

У него был невероятный график — ничего не успевал, носился между эфирами и студентами. <...> Даже не знаю, было ли ему, что завещать. Несмотря на всю свою известность, Миша был человеком крайне скромным, не гнался за какими-то материальными благами. Насколько мне известно, даже жил в съемной квартире, — утверждает Сергеев.

По его словам, первые три выпуска в программе «Билет в Большой» телеведущий отработал бесплатно, так как ему был просто был интересен новый формат. Сергеев добавил, что Зеленский всегда трудился за «очень небольшие деньги», но получал огромное удовольствие от того, что находился в театральной среде и придумывал что-то оригинальное.

О смерти Зеленского стало известно во вторник, 11 января. 46-летний журналист умер в Доминиканской Республике во время отдыха с женой. Изначально причиной смерти телеведущего называли инсульт, но позже выяснилось , что он скончался от сердечного приступа.

Ранее стало известно, что у Михаила Зеленского уже были очень серьёзные проблемы со здоровьем. Об этом заявила его первая жена Ольга Яшина, добавив, что журналист почти месяц лежал в коме. По словам Ольги, Михаила Зеленского буквально вытащили с того света и с тех пор он отмечал два дня рождения. Причину проблем со здоровьем, которая привела к такой критической ситуации, Яшина озвучивать не стала.