Первая жена Зеленского рассказала о перенесённой журналистом коме

Первая жена Михаила Зеленского Ольга Яшина рассказала, что у него уже были очень серьёзные проблемы со здоровьем. В программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» экс-супруга журналиста заявила, что он почти месяц лежал в коме.

По словам Ольги, Михаила Зеленского буквально вытащили с того света и с тех пор он отмечал два дня рождения.

Мама фактически потеряла Мишу во второй раз. Он же два раза отмечал день рождения из-за того, что около месяца лежал в коме. То, что он из неё вышел — было чудом, в которое никто не мог поверить, — рассказала первая жена телеведущего.

Причину проблем со здоровьем, которая привела к такой критической ситуации, Яшина озвучивать не стала.

Телеведущий умер в возрасте 46 лет во время отдыха с третьей женой в Доминикане. Официальной причиной смерти Зеленского, согласно медицинскому заключению, стал инфаркт. Сейчас решается вопрос о доставке тела телеведущего на родину в Россию. По предварительным данным, это случится в понедельник, 17 января, после чего уже будет озвучена точная дата погребения тела.

Ранее вдова Михаила Зеленского психолог Мила Рубинчик впервые заговорила после внезапной смерти мужа и рассказала, как всё было на самом деле. Никаких видимых причин для трагедии не было, и для неё случившаяся трагедия стала полной неожиданностью.