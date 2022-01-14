Вдова Зеленского впервые рассказала о внезапной смерти мужа

Вдова Михаила Зеленского психолог Мила Рубинчик впервые заговорила после внезапной смерти мужа и рассказала, как всё было на самом деле. Никаких видимых причин для трагедии не было и для неё случившаяся трагедия стала полной неожиданность, сказала жена Зеленского в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Всё случилось внезапно, не было никакой причины... Я была рядом, всё произошло на моих глазах. Мише стало плохо, его состояние ухудшилось. Дошли до медпункта, всё там случилось... прямо на входе. Скорая старалась максимально быстро доехать, врачи сделали всё, что могли, — рассказала супруга телеведущего.

Зеленского не стало буквально за несколько минут. В момент трагедии супруги находились на отдыхе в Доминикане — поездки на праздники за границу стали уже их семейной традицией. Скорая, которую вызвали к отелю, приехала в считанные минуты. Но спасти телеведущего медики оказались не в силах.

Они пытались, делали много манипуляций. Я уверена, что сделали всё, что могли. Какая причина? Инсульт или инфаркт — уже роли не играет. Курил — да. Влияло ли это на работу сосудов — возможно, — добавила вдова журналиста.

Рубинчик отметила, что спровоцировать такой трагический исход могла серьёзная нагрузка на работе Зеленского. Это тяжёлый труд — постоянно быть в прямом эфире, готовить выпуски и анализировать материалы, считает вдова телеведущего.

Мне кажется, что он свою работу любил больше, чем себя. Он ей отдавался на 200%, — призналась женщина.

Ранее сообщалось, что причиной смерти телеведущего ВГТРК Михаила Зеленского, согласно заключению доминиканских врачей, стал сердечный приступ. Это стало следствием хронического заболевания сердечно-сосудистой системы журналиста.