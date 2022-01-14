Названа официальная причина смерти телеведущего Зеленского в Доминикане

Причиной смерти телеведущего ВГТРК Михаила Зеленского, согласно заключению доминиканских врачей, стал сердечный приступ, сообщила в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) Алина Иванова. По её словам, это стало следствием хронического заболевания сердечно-сосудистой системы журналиста.

Согласно заключению доминиканских врачей, Михаил Зеленский скончался 11 января 2022 года вследствие сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы, — отметила Иванова.

Ранее посольство первым сообщило о том, что по предварительным данным, Зеленский умер от остановки сердца. Иванова добавила, что местные врачи пытались оказать ему всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что медики предупреждали Зеленского о том, что у него может случиться инсульт. Об этом он узнал, участвуя в проекте «Подари себе жизнь» в 2011 году. Уже тогда у 36-летнего ведущего обнаружились проблемы со здоровьем, о чём написала терапевт Татьяна Шаповаленко на портале TakZdorovo. По её словам, курение 1,5–2 пачек в день в течение 20 лет, 7–8 чашек кофе ежедневно, большой объём работы, фастфуд и нерегулярное питание — всё это привело к болям в желудке, ухудшению цвета лица, подрыву иммунной системы.