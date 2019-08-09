https://static.news.ru/photo/ce0606e8-bb86-11e9-8b87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hartmut Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

Российское правительство поддержало поправки в закон «Об объектах культурного наследия». Его новая редакция запрещает крепить кондиционеры, антенны и другие технические устройства на фасады домов-памятников.

О положительном заключении на поправки сообщается на сайте кабмина. Уточняется, что эта норма не будет распространяться на техустройства охраны и сигнализации.

На проблему массивных коробов кондиционеров, которые уродуют фасады исторических зданий, часто обращают внимание градозащитники по всей России. В настоящее время инициатива прятать их является сугубо добровольной для собственника.

Ранее News.ru писал, что Музей архитектуры имени Щусева запустил флешмоб для спасения скульптур на станции метро «Площадь Революции». Он призывает всех распространить информацию о вреде потирания носов бронзовых собак, удержаться от которого не могут пассажиры.