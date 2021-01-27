Худрука МХАТ им. Горького госпитализировали

https://static.news.ru/photo/0485fd6a-60d4-11eb-a99c-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Бояков Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Медики доставили в больницу художественного руководителя МХАТ им. М. Горького Эдуарда Боякова, сообщили в театре.

Мужчине провели операцию, сейчас он восстанавливается после неё.

Эдуард Владиславович госпитализирован. Прошла операция. Чувствует себя хорошо, — рассказали в пресс-службе Московского художественного академического театра.

Там отметили, что в ближайшее время Бояков выйдет на связь, передаёт ТАСС.

Эдуард Бояков стал художественным руководителем театра 4 декабря 2018 года. Он сменил на посту народную артистку Советского Союза Татьяну Доронину, которая теперь занимает должность почётного президента МХАТ. До этого мужчина возглавлял Российский академический молодёжный театр, а также был худруком московского театра «Практика».

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Алёна Хмельницкая сообщила о заражении коронавирусом. Первоначально она собиралась лечиться дома, однако в итоге звезду кино госпитализировали. 50-летняя Хмельницкая обратилась к поклонникам в Instagram. Она опубликовала ролик из больничной палаты, в котором очищает и с аппетитом ест помело — видимо, чтобы показать, что с ней всё в порядке.