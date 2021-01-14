Худрук Театра на Юго-Западе назвал дату прощания с актёром Дмитрием Гусевым

https://static.news.ru/photo/eaa288b4-566f-11eb-a0ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прощание с актёром Дмитрием Гусевым состоится в стенах Театра на Юго-Западе 15 января. Об этом сообщил художественный руководитель театра Олег Леушин.

Прощание состоится в здании театра по адресу проспект Вернадского 125, Театр на Юго-Западе, в 11 часов утра. И в час дня в церкви Архангела Михаила — это напротив театра — будет проходить отпевание, — приводит слова Леушина Пятый канал.

Худрук также сообщил, что похороны состоятся на следующий день, 16 января. Гусев будет похоронен в районе Домодедово, где проживал последние три года.

Ранее NEWS.ru писал, что Дмитрий Гусев, скончавшийся 13 января в Москве за рулём автомобиля, торопился на встречу с женой. Как рассказала агент артиста Мария Крыжанская, супруги собирались отмечать годовщину свадьбы.

Она пояснила, что Дмитрий участвовал в съёмках в московском районе Печатники. По окончании съёмочного дня он сел в машину, однако успел проехать совсем небольшое расстояние.

Актёр был известен по многочисленным ролям в кино и сериалах. За свою карьеру он снялся в сотне кинолент, среди которых «Воронины», «Скорая помощь», «Глухарь», «Обратная сторона Луны», «Солдаты», «Последний рубеж» и другие. В 2001 году он окончил актёрский факультет Ярославского государственного театрального института, с того же года служил в Театре на Юго-Западе.