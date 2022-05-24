«Хлеба и зрелищ»: возвращению Шнурова на сцену нашли объяснение Музыкальный критик Бабичев о возвращении Шнурова на сцену: «Нужно дать народу хлеба и зрелищ»

Сергей Шнуров / Фото vk.com/leningrad_top

В последнее время в образе музыканта Сергея Шнурова наблюдается трансформация, он уже не такой «озорной гуляка», заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев, комментируя возвращение артиста на сцену. По его словам, раньше певец мог выпить на сцене или во время интервью, сказать пару крепких нецензурных слов — и все это было близко народу, который принимал его за своего, однако сейчас Шнуров сильно изменился.

Для творческого человека созданный образ должен во что-то трансформироваться, он должен расти, меняться. То, что мы видим в последнее время, — это уже лощёный, возрастной человек, сразу понятно, что не бедный, не такой простой. Ты уже понимаешь, что это не то, что было раньше, — отметил Бабичев.

Музыкальный критик считает, что успешное возвращение «Ленинграда» зависит от того, как Шнуров будет вести себя на сцене и станет ли он исполнять прежние хиты. Бабичев предполагал, что, судя по последним песням, музыкант метит в политику.

Очень многие артисты, и западные, для них следующий шаг за тем, что ты становишься самым популярным и востребованным артистом, а «Ленинград» в принципе был на пике своей популярности и являлся самым дорогим перформансом в нашем шоу-бизнесе, — это уже идти куда-то дальше, повыше, идти в Госдуму, становиться министром культуры. Что греха таить, все возможно. Другой момент — относительно поредела наша эстрада. Нужно дать народу хлеба и зрелищ. Сейчас кадров в шоу-бизнесе не хватает, и, возможно, он решил спасти ситуацию, — добавил Бабичев.

Он напомнил, что Шнуров несколько раз распускал группу и пытался создать другие проекты, в том числе «Зоя». Все будет зависеть от того, насколько возвращение музыкального коллектива будет востребовано, полагает собеседник.

Если он увидит, что есть отдача, что билеты распродаются как горячие пирожки — за одну-две недели, то тогда это Шнурова подстегнет. Это всегда подстегивает любого творческого человека, то есть они на таком запале могут выдать альбом. Но сейчас я уже не наблюдаю такого ажиотажа и хайпа вокруг клипов «Ленинграда». Несколько лет назад каждая песня была событием, это было что-то скандальное, об этом сразу говорили, и клипы собирали миллионы просмотров, потому что в них была идея и музыкальный материал. Сейчас редкие релизы «Ленинграда» не создают такого ажиотажа. Но это нормально, потому что идёт рост образа, — подытожил Бабичев.

Ранее Шнуров заявил, что «Ленинград» вернется на сцену. Эксклюзивный концерт группы планируется в сентябре в Москве. О прекращении существования коллектива музыкант объявил в марте 2019 года. Позже вышло несколько клипов, но выступлений на публике не было.