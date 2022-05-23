«Зрители соскучились»: Шнуров о возвращении на сцену «Ленинграда» Шнуров объявил о возобновлении концертов «Ленинграда»

Сергей Шнуров (Шнур) / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа «Ленинград» возобновит концертную деятельность, заявил лидер коллектива Сергей Шнуров (Шнур), передаёт РИА Новости. 10 сентября в «Лужниках» состоится эксклюзивный концерт группы. О прекращении существования коллектива музыкант объявил в марте 2019 года. Позже вышло несколько клипов, но выступлений на публике не было.

Меня распирает, мне хочется, зрители хотят. Из интернета постоянно узнаю, что зрители соскучилась, — заявил он.

Группа «Ленинград» появилась в 1997 году. В 2008 году Cергей Шнуров уже говорил, что группа распалась, а cпустя два года «Ленинград» начал выпускать новые песни.

Шнуров ранее приостановил сотрудничество с телеканалом RTVI, где занимает должность генерального продюсера. Он объяснил, что принял такое решение, так как намерен сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов.

Ранее Шнуров выступил с критикой звёзд, покинувших РФ или стыдящихся называть свою национальность. В интервью Татьяне Толстой на YouTube исполнитель заявил, что такая позиция ему кажется ущербной. Продюсер считает, что переехавшие в Европу звёзды считают себя «новой волной русской эмиграции», но на самом деле они хотят получить финансирование со стороны властей западных стран.