Хиллари Клинтон напишет триллер про мировой заговор

https://static.news.ru/photo/aa89ff0c-7639-11eb-abae-96000091f725_660.jpg Хиллари Клинтон Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон вместе с канадской писательницей Луизой Пенни напишет книгу в жанре триллер. Она уже имеет название — State of Terror («Состояние террора» или «Государство террора»), и должна выйти в свет 12 октября 2021 года.

Об этом сообщает издательство Simon & Schuster. Отмечается, что героиней книги станет госсекретарь, недавно назначенная на должность в администрации президента, который прежде был её соперником.

Серия террористических атак приводит мировой порядок в хаос, и секретарю поручено собрать команду для раскрытия смертельного заговора — схемы, тщательно спланированной для того, чтобы провести американское правительство, которое опасно оторвано от реальности и власти в тех местах, где это важнее всего, — раскрыли сюжет в издательстве.

Клинтон в 2017 году выпустила мемуары «Что произошло», которые стали бестселлером. Пенни известна за океаном своими детективами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мемуары президента США Джо Байдена «Сдержать обещания: в жизни и политике» выйдут в России. Об этом журналистам сообщил представитель издательства «Эксмо». Отмечается, что на русском языке книгу политика можно будет прочитать уже в апреле 2021 года. Также издательство готовит к выходу мемуары жены президента Джилл Байден, в которых первая леди рассказывает об открытии себя и построении семьи.