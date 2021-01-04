Российское издательство выпустит мемуары Джо Байдена

https://static.news.ru/photo/bed43f52-4f2b-11eb-970d-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Andrew Harnik/ТАСС

Мемуары избранного президента США Джо Байдена «Сдержать обещания: в жизни и политике» выйдут в России. Об этом журналистам сообщил представитель издательства «Эксмо».

Отмечается, что на русском языке книгу политика можно будет прочитать уже в апреле 2021 года. Также издательство готовит к выходу мемуары жены президента Джилл Байден, в которых первая леди рассказывает об открытии себя и построении семьи. Книга супруги американского лидера должна выйти в мае.

Мемуары самого Байдена впервые были опубликованы в 2007 году. Тогда нынешний президент работал сенатором. В книге Байден рассказал о своей семье, о временах, когда он был вице-премьером, президентских выборах и не только.

Также издательство в марте готовится выпустить произведение вице-президента США Камалы Харрис. В книге под названием «Истины, которым мы следуем: американский путь» автор сообщила о своей работе на посту генерального прокурора Калифорнии, борьбе с администрацией Дональда Трампа и не только, передаёт РИА Новости.

Выборы в США прошли 3 ноября. Трамп до сих пор не признал своего поражения на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов, Трамп — 232. Результаты должен утвердить конгресс 6 января.

Как ранее писал NEWS.ru, Джо Байден, инаугурация которого назначена на 20 января, заявил, что действующий глава США Дональд Трамп не выполняет свои прямые обязанности.