Грымов призвал упростить процедуру присвоения звания заслуженного артиста

https://static.news.ru/photo/ee7651aa-3626-11eb-930a-fa163e074e61_660.jpg Юрий Грымов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России нужно изменить подход в вопросе присвоения званий заслуженного и народного артистов, заявил в эксклюзивном интервью NEWS.ru худрук театра «Модерн» Юрий Грымов.

Процедуру, конечно, нужно упрощать. Наверное, должен быть какой-то орган, где люди будут сами следить за тем, кто должен получить звание заслуженного артиста. Союзы театральных деятелей и кинематографистов, Росконцерт могли бы сами инициировать получение званий. Не сам же актёр должен думать о вручении себе звания. Это странно, — сказал Грымов.

Ранее неоднократно культурные деятели называли неправильным подходы к присвоению званий. Для номинации необходимо подать документы в Минкультуры России. Это делают учреждения, при которых работают артисты. Но встаёт вопрос, кто должен подавать документы для присвоения звания, например, на руководителей этих организаций или артистов, кто не работает при театрах или других учреждениях. При существующей системе получается, что сами творческие люди подают на себя документы, что многие считают неправильным.

В частности, об этом подходе недавно критично высказались продюсер Игорь Матвиенко и певец Сергей Пенкин.

Полное интервью с Юрием Грымовым читайте по ссылке.