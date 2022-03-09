Голос эпохи: исполнилось 40 лет со дня смерти Леонида Утёсова

28 февраля народной артистке России Татьяне Васильевой исполнилось 75 лет. Зрители знают актрису по работам в таких фильмах, как «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Моя морячка» и др. Васильева сыграла много ярких ролей в театре, в последние годы она гастролирует по России в составе антреприз.

28 февраля народной артистке России Татьяне Васильевой исполнилось 75 лет. Зрители знают актрису по работам в таких фильмах, как «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Моя морячка» и...