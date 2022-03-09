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Голос эпохи: исполнилось 40 лет со дня смерти Леонида Утёсова
Культура

Голос эпохи: исполнилось 40 лет со дня смерти Леонида Утёсова

16:30, 09 марта 2022
Фото: Валерий Шустов/РИА Новости
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Ровно 40 лет назад не стало Леонида Утёсова — музыканта, конферансье, знатока фольклора, актёра, исполнителя более 700 песен, ставших культовыми в первые советские десятилетия. Он снимался в кино, пел городские романсы, народные произведения, а также композиции известных советских поэтов и композиторов, таких как Василий Лебедев-Кумач и Исаак Дунаевский.

Утёсов стал первым эстрадным деятелем, получившим звание народного артиста СССР. Он прожил долгую жизнь и ушёл 9 марта 1982 года, будучи признанным мэтром советской культуры, хотя отношения его с властями и не были безоблачными. Но в истории он остался признанным народом голосом своего времени.

Фото Леонида Утёсова — в галерее NEWS.ru.

Народный артист РСФСР Леонид Утёсов поздравляет с 80-летием композитора Льва Михайловича Пульвера (справа)

Тиханов/РИА Новости

Советский эстрадный артист Леонид Утёсов (слева) и американский джазовый музыкант Дюк (Эдвард Кеннеди) Эллингтон (справа)

Борис Кавашкин/РИА Новости

Заслуженный деятель искусств РСФСР, певец Леонид Утёсов и его оркестр во время исполнения "Любовной песни" Вано Ильича Мурадели

Мастюков В., Трепетов Б./ТАСС

Народный артист РСФСР Леонид Утёсов

Валерий Шустов/РИА Новости

Народный артист СССР Леонид Утёсов (в центре) с музыкантами

Архив/ИТАР-ТАСС

Народные артисты СССР Клавдия Шульженко, Леонид Утёсов и композитор Ян Френкель во время поздравления Аркадия Райкина с юбилеем

Малышев Николай/Фотохроника ТАСС

Народный артист РСФСР Леонид Утёсов

Юрий Абрамочкин/РИА Новости

М. М. Яншина (справа) поздравляет с юбилеем народный артист СССР Леонид Утёсов

Коньков Александр/Фотохроника ТАСС

Леонид и Эдит Утёсовы. Исполнение песни «Будьте здоровы, живите богато»

wikipedia.org

Съёмка телепередачи "Голубой огонёк", посвящённой празднику Победы. Участники передачи: подполковник Степан Неустроев (слева), полковник Фёдор Зинченко (в центре на втором плане) и артист Леонид Утёсов (справа)

Созинов Виталий/ТАСС

Руководитель эстрадного оркестра народный артист РСФСР Леонид Утёсов беседует с музыкантами в перерыве между репетициями

Валерий Шустов/РИА Новости

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