Голос эпохи: исполнилось 40 лет со дня смерти Леонида Утёсова

Ровно 40 лет назад не стало Леонида Утёсова — музыканта, конферансье, знатока фольклора, актёра, исполнителя более 700 песен, ставших культовыми в первые советские десятилетия. Он снимался в кино, пел городские романсы, народные произведения, а также композиции известных советских поэтов и композиторов, таких как Василий Лебедев-Кумач и Исаак Дунаевский.
Утёсов стал первым эстрадным деятелем, получившим звание народного артиста СССР. Он прожил долгую жизнь и ушёл 9 марта 1982 года, будучи признанным мэтром советской культуры, хотя отношения его с властями и не были безоблачными. Но в истории он остался признанным народом голосом своего времени.
Фото Леонида Утёсова — в галерее NEWS.ru.
Народный артист РСФСР Леонид Утёсов поздравляет с 80-летием композитора Льва Михайловича Пульвера (справа)
Тиханов/РИА Новости
Советский эстрадный артист Леонид Утёсов (слева) и американский джазовый музыкант Дюк (Эдвард Кеннеди) Эллингтон (справа)
Борис Кавашкин/РИА Новости
Заслуженный деятель искусств РСФСР, певец Леонид Утёсов и его оркестр во время исполнения "Любовной песни" Вано Ильича Мурадели
Мастюков В., Трепетов Б./ТАСС
Народный артист РСФСР Леонид Утёсов
Валерий Шустов/РИА Новости
Народный артист СССР Леонид Утёсов (в центре) с музыкантами
Архив/ИТАР-ТАСС
Народные артисты СССР Клавдия Шульженко, Леонид Утёсов и композитор Ян Френкель во время поздравления Аркадия Райкина с юбилеем
Малышев Николай/Фотохроника ТАСС
Народный артист РСФСР Леонид Утёсов
Юрий Абрамочкин/РИА Новости
М. М. Яншина (справа) поздравляет с юбилеем народный артист СССР Леонид Утёсов
Коньков Александр/Фотохроника ТАСС
Леонид и Эдит Утёсовы. Исполнение песни «Будьте здоровы, живите богато»
wikipedia.org
Съёмка телепередачи "Голубой огонёк", посвящённой празднику Победы. Участники передачи: подполковник Степан Неустроев (слева), полковник Фёдор Зинченко (в центре на втором плане) и артист Леонид Утёсов (справа)
Созинов Виталий/ТАСС
Руководитель эстрадного оркестра народный артист РСФСР Леонид Утёсов беседует с музыкантами в перерыве между репетициями
Валерий Шустов/РИА Новости