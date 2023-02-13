Глава Пушкинского музея опровергла слухи об увольнении

Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Марина Лошак

Руководитель Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве Марина Лошак опровергла слухи о своем уходе, передает РИА Новости. Она отметила, что останется на посту как минимум до начала апреля, пока действует ее контракт. 13 февраля в Telegram-каналах было распространено сообщение, в котором утверждалось, что Лошак увольняется по собственному желанию.

Прочитала, мне эту публикацию только что скинули. Я ничего не знаю про это. У меня до 2 апреля контракт, я работаю, — сказала она.

9 февраля стало известно, что бывший руководитель Политехнического музея Елена Проничева станет новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи. Она сменит на этой должности Зельфиру Трегулову, которая покинула пост в связи с завершением срока трудового контракта.

Должность директора Трегулова занимала с 2015 года, а ее увольнению предшествовал скандал — к Третьяковской галерее поступили претензии по поводу экспозиций второй половины XX века. Общественность якобы возмутилась сценами «многочисленных похорон», «маргинальных элементов», «запойного алкоголизма» и «волюнтаристских интерпретаций» образов отечественных правителей и деятелей культуры.