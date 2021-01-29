Воплощение культурного кода: коллеги — о Василии Лановом

Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что причиной смерти стал коронавирус. Артиста госпитализировали вместе с женой в начале января. В ночь на 28 число его перевели в реанимацию из-за ухудшения состояния. Знакомые Ланового тяжело восприняли известие о его смерти. Они назвали актёра воплощением культурного кода и отметили, что уход артиста — большая потеря для мировой культуры. Каким Лановой останется в памяти россиян и коллег по цеху — в материале NEWS.ru.

Василий Лановой родился в Москве 16 января 1934 года. В школьные годы занимался в театральной студии Дворца культуры ЗИЛ, а после получения аттестата стал студентом училища имени Щукина (ныне театральный институт). С 1957 года до последнего дня актёр работал в Театре им. Вахтангова, на сцене которого исполнил более 50 ролей. Среди них — Фортинбрас в «Гамлете» Уильяма Шекспира, Дон Гуан в «Маленьких трагедиях» по Александру Пушкину и Троцкий в «Брестском мире» Михаила Шатрова.

Однако наибольшую популярность Лановому принесло кино. Зрители полюбили его по ролям в картинах «Алые паруса», «Война и мир», «Анна Каренина». Но культовым фильмом в его карьере стали «Офицеры». Картина собрала более 53 миллионов зрителей и заняла в прокате первое место в 1971 году. По опросу журнала «Советский экран», Лановой был назван лучшим актёром 1971 года. Последней его работой в кино стала главная роль в мини-сериале Мурада Алиева «Чужой дед» 2016 года.

Василий Лановой был большим художником и уникальным артистом. Ему удавалось сочетать в себе мудрость и тонкость с прекрасным чувством юмора. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил ученик Ланового — актёр Александр Олешко.

Хотелось бы отдельно отметить то, как он озвучил Пушкина. Мне кажется, что душа великого поэта выбрала Ланового для того, чтобы именно он совершенно уникально и неповторимо в XX и XXI веке читал его произведения. Я могу благодарить бесконечно Бога и судьбу за то, что у меня была возможность общаться с ним и ежедневно видеть в театре. Александр Олешко актёр и телеведущий актёр и телеведущий

Вместе со смертью Ланового ушла эпоха кино и театра. Смерть артиста — это очень большая утрата. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал режиссёр Юрий Грымов.

Кино и творчество — это культурный код, который нас формирует. Так вот Лановой и был его воплощением. Своим дарованием он отчасти сформировал страну — показал, как нужно относиться к человеку, как мужчине вести себя с женщиной, и наоборот. Это всё делал артист и его персонажи. Юрий Грымов режиссёр режиссёр

Уход Ланового — потеря не только для кино и театра России, но и для всей мировой культуры, заявил в разговоре с NEWS.ru кинокритик Кирилл Разлогов.

Меня удивило, что зарубежные СМИ не отреагировали на уход Ланового более бурно, чем он того заслуживает. С одной стороны, мы лишились героя-любовника прошлых лет, с другой — очень яркого и последовательного защитника предпочтений и интересов, в которых он был воспитан. Кирилл Разлогов киновед, культуролог, искусствовед и телеведущий киновед, культуролог, искусствовед и телеведущий

Трагическую новость не оставил без внимания и российский премьер Михаил Мишустин. Он заявил, что Лановой был бесконечно талантливым, преданным своей профессии и театру человеком. Политик также отметил, что фильмы с его участием всегда будут нестареющей классикой. Артист, по словам премьера, останется в нашей памяти не только как великий актёр, но как человек с активной гражданской позицией и настоящий патриот своей страны.

Представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что Лановой был отчаянно честным человеком, сражавшимся с ложью. Она назвала артиста настоящим гражданином и добавила, что он был образцом гражданского мужества.

Прощание с Лановым пройдёт в его родном Театре им. Вахтангова 1 февраля. Там отметили, что вместе с актёром учреждение покинут и два спектакля, в которых он играл, — «Посвящение Еве» и «Последние луны». В последнем Лановой участвовал вместе с женой Ириной Купченко. Как полный кавалер государственных наград, Герой России и почётный житель Москвы, артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

1957 год РИА Новости 1967 год Мастюков Валентин/ТАСС Георгий Юматов и Василий Лановой (1971 год) В. Комаров/РИА Новости 1972 год Мастюков Валентин/ТАСС 1974 год РИА Новости 1997 год Анатолий Рухадзе/ТАСС 2008 год Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press 2008 год Viktor Pogontsev/Global Look Press 2013 год Pravda Komsomolskaya/Global Look Press 2013 год Pravda Komsomolskaya/Global Look Press 2019 год Александр Авилов/АГН «Москва» 2019 год Софья Сандурская/АГН «Москва» Василий Лановой и Ирина Купченко (2019 год) Игорь Иванко/АГН «Москва» 2019 год Александр Авилов/АГН «Москва» 2019 год Андрей Никеричев/АГН «Москва» Василий Лановой и Ирина Купченко (2020 год) Кирилл Зыков/АГН «Москва» 2019 год Кирилл Зыков/АГН «Москва»