Гендиректор МХАТа написал заявление о крупном хищении из бюджета театра

Гендиректор Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Владимир Кехман написал заявление в полицию о финансовом мошенничестве в стенах театра. Он усомнился в честности бухгалтеров после того, как ему не смогли предоставить нужные для проверки документы. Возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств из кассы театра на сумму 4 млн рублей, сообщает РИА Новости.

По словам Кехмана, главный бухгалтер Галина Гетьман утверждала, что по определённым причинам не может предоставить нужные документы для проверки, которую начало казначейство в декабре прошлого года. Гендиректор вызвал на совещание всю бухгалтерию, объяснил ситуацию и попросил сделать «всё как можно быстрее».

Когда я увидел, что есть какое-то сопротивление с их стороны, меня это насторожило, — рассказал Кехман.

В Минкультуры ранее сообщали гендиректору театра, что бухгалтерия МХАТа отказывалась предоставлять необходимые документы в рамках других проверок.

Кехман в итоге уволил главбуха. Позже стало известно об исчезновении денежной суммы в размере 4,2 млн рублей, которая должна была находиться в сейфе.

Сначала мы передадим все документы следствию, а затем я могу рассказать о них. Я написал заявление в полицию, — сказал он.

В ноябре 2021 года Кехман заявил, что во МХАТе им. Горького грядёт крупное сокращение нетворческих сотрудников и изменение зарплат. По его словам, в театре наблюдается дисбаланс творческих и нетворческих работников. Он отметил, что при бюджете в 2 млн 300 тысяч рублей в месяц продажи театра в самый удачный месяц достигают 20 млн. Для сравнения он привёл Михайловский театр, где является худруком. По словам Кехмана, ежемесячно учреждение продаёт билетов на сумму 81,5 млн. Он также обратил внимание, что Новосибирский театр продаёт билетов на сумму 47 млн рублей усилиями меньшей команды.

Кехман добавил, что изменения коснутся и заработных плат коллектива. При этом Кехман заявил, что не будет удерживать на работе людей, которых не устроят новые условия.