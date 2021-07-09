Гарри и Меган получат деньги за отказ заводить более двух детей

Британская благотворительная организация Population Matters (PM), отстаивающая идею оптимальной численности населения, заплатит принцу Гарри и его жене Меган Маркл 500 фунтов стерлингов ($695) за отказ заводить более двух детей. Таким образом PM хочет уменьшить воздействие знаменитой пары на окружающую среду, передаёт телеканал Sky News.

Маленькие семьи уменьшают наше влияние на Землю и дают больше шансов всем нашим детям, их детям и будущим поколениям процветать на здоровой планете, — заявили представители Population Matters.

We're proud to give awards to people from all over the world who are working hard to empower and enlighten people, and to make the world a better, safer place. Read about their stories, and how you can help. https://t.co/1WK1IdO9ja — Population Matters (@PopnMatters) July 10, 2021

В PM поблагодарили герцога и герцогиню Сассекских за принятие «просвещённого решения» и за подтверждение того, что маленькая семья тоже может быть счастливой. В организации добавили, что надеются, что полученные деньги Гарри и Маркл пожертвуют на благотворительность. На официальном сайте PM также есть счётчик населения Земли. По данным на 16:34 мск 10 июля 2021-го показатель составил 7 884 741 932 человека.

Ранее сообщалось, что вышел трейлер байопика «Гарри и Меган: Побег из дворца». Ролик опубликовал YouTube-канал Entertainment Tonight. Лента расскажет о жизни британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Картина станет третьей в серии биографических проектов про одну из самых знаменитых королевских пар.