https://static.news.ru/photo/d9ee68c8-e5a8-11e9-82ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: comicconrussia/facebook.com

Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы. Горожане и гости столицы смогут посетить мероприятия в павильоне № 1 выставочного комплекса «Крокус Экспо».

В Москву приехали «звёздные» гости. Посетители увидят исполнителя роли Ганнибала в одноимённом сериале, датского актёра Мадса Миккельсена, автора идеи знаменитого мультфильма «Чёрный плащ» Тэда Стоунса и артиста Эндрю Скотта, известного по сериалу «Шерлок», в котором он сыграл главного антагониста — профессора Мориарти, сообщает Life.

Они выступят на сцене, примут участие в фотосессиях, а также дадут автографы поклонникам.

Кроме того, состоится несколько кинопремьер. Например, гости впервые увидят полнометражные картины Фёдора Бондарчука «Вторжение» и Данилы Козловского «Карамора».

Фестиваль будет проходить до 6 октября.

Ранее News.ru сообщил, что крупнейшая в России выставка интерактивных развлечений «ИгроМир 2019» пройдёт в Москве в выставочном центре «Крокус Экспо». Вместе с ней посетители мероприятия смогут посетить и Comic Con Russia 2019.