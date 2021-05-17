Стало известно, во сколько и где можно будет посмотреть Евровидение-2021

https://static.news.ru/photo/a120e8bc-b7b2-11eb-9f9d-96000091f725_660.jpg Фото: eurovision.tv

Певица Манижа (Manizha), представляющая Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2021 году, 18 мая поборется за выход в финал. Рассказываем, во сколько и где смотреть выступления участников.

Первый полуфинал начнётся во вторник в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию из Роттердама будет вести Первый канал. Согласно порядку, определённому организаторами, Манижа выступит под номером 3. Кроме неё в этот день будут показывать свои номера представители Литвы, Словении, Швеции, Австралии, Северной Македонии, Ирландии, Кипра, Норвегии, Хорватии, Бельгии, Израиля, Румынии, Азербайджана, Украины и Мальты. Из-за пандемии коронавируса Австралия выступит дистанционно.

Второй полуфинал пройдёт в четверг, 20 мая, а финал запланирован на субботу, 22 мая. Начало каждого этапа — также в 22:00 по московскому времени.

Манижа выступит с песней Russian Woman («Русская женщина»). На берегу реки Ньиве-Маас собрались представители делегаций 34 из 39 участвующих в конкурсе стран. Певица от России ранее заявила, что уверена в своём попадании в финал, а вот какое место займёт — зависит от её внутренней уверенности.