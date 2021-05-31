Бузова объяснила неадекватное поведение на концерте в Волгограде

https://static.news.ru/photo/781aec70-c20b-11eb-a33f-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова объяснила своё якобы неадекватное поведение на скандальном концерте в Волгограде. Юрист звезды намерен разобраться со СМИ, «разместившими порочащую и лживую информацию» о состоянии артистки, передаёт Telegram-канал Super.ru.

Это полный бред. Я уже привыкла, что обо мне постоянно что-то придумывают. То я якобы прошу омаров на завтрак, то якобы кальяны, то элитный алкоголь... Этого всего нет, — отметила знаменитость.

По словам Бузовой, она покинула сцену всего на несколько минут. Это было необходимо для того, чтобы сменить костюм, ответила певица на обвинения. Она предполагает, что материал был заказан, чтобы сорвать подписание определённого контракта, не сообщив подробностей.

В моей гримёрке есть только вода без газа, докторская колбаса и полотенца. Сейчас мой юрист уже занимается этим вопросом. Я думаю, что мы подадим в суд на эти СМИ, — заявила Бузова.

Ранее нарколог и психиатр Алексей Казанцев в беседе с NEWS.ru оценил состояние певицы. По мнению врача, это могло быть «возможно, состояние лёгкого алкогольного опьянения», но точно не более того. По словам Казанцева, на поведение Бузовой точно не могли влиять какие-либо запрещённые вещества.

Скандальный концерт прошёл в минувшие выходные в Волгограде. Бузова выступала на фестивале ParkSeason Fest. Появившись перед зрителями, артистка нецензурно выругалась в микрофон, а в один момент показала собравшимся на её выступлении средний палец. Звезда чрезмерно много шутила — по мнению волгоградцев, не очень адекватно. Помимо этого, певица заявила, что «нужно каждую секунду ловить момент, наслаждаться жизнью, потому что жизнь одна».