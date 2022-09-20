«Это несправедливо»: актер Ветров высказался о гибели Пускепалиса в ДТП Народный артист РФ Ветров назвал несправедливостью гибель Пускепалиса в ДТП

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сергей Пускепалис

Народный артист России Владислав Ветров признался, что отказывается верить в гибель своего коллеги актера, режиссера Сергея Пускепалиса в результате ДТП под Ярославлем. По его словам, Пускепалис находился на творческом пике и мог еще много сделать в театре и кино. В разговоре с NEWS.ru Ветров признался, что «убит» новостью о смерти товарища, и назвал случившееся несправедливостью.

Я просто убит этой новостью. Такого не должно было случиться. Не с ним. Серега такой молодой, такой талантливый. У нас были достаточно теплые дружеские отношения. Я просто отказываюсь в это верить. Уйти на таком творческом пике, когда ты в профессиональном расцвете — это просто несправедливо. Он мог еще так много сделать в театре, в кино... Да и вне профессии Серега был замечательным человеком, — отметил Владислав Ветров.

Ранее глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил, что гибель актера Сергея Пускепалиса — невосполнимая потеря для отечественной культуры. Депутат Госдумы подчеркнул, что жизнь артиста — пример «преданности призванию и большой самоотдачи делу». Собеседник напомнил, что покойный принимал активное участие в работе СРЗП. Кроме того, Пускепалис входил в Центральный совет партии.

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За Правду» (СЗРП) Дмитрий Кузнецов в разговоре с NEWS.ru назвал трагедией гибель актера, режиссера, члена Центрального совета партии Сергея Пускепалиса, о смерти которого в результате ДТП в Ярославской области сообщили СМИ. Парламентарий признался, что случившееся стало для него полной неожиданностью.

По информации СМИ, 20 сентября около 11.00 мск в Ростовском районе на 201 километре автодороги М8 «Холмогоры» произошло столкновение автомобиля Ford Transit и грузового автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, один человек госпитализирован. Имена участников ДТП при этом не называются, однако информированный источник сообщил, что одним из погибших является актер Сергей Пускепалис. Кадры с места ДТП были опубликованы в сети.