Дочь Михаила Ульянова внезапно скончалась: кадры со знаменитым отцом

Фото: Валентин Валентин/ТАСС

Художник Елена Ульянова, дочь советского актера Михаила Ульянова, внезапно скончалась в Москве в возрасте 63 лет. Ее тело нашли дома в квартире на Большой Бронной улице. По предварительной причине, причиной смерти стал сердечный приступ.

В театре имени Вахтангова, которым много лет руководил Михаил Ульянов, смерть дочери актера назвали большой трагедией. Директор театра Кирилл Крок выразил соболезнования семье Елены Ульяновой и отметил, что она не теряла связь с коллективом после смерти отца, передавала в дар театру его личные вещи.

Кадры дочери Михаила Ульянова — в галерее NEWS.ru.