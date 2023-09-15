Художник Елена Ульянова, дочь советского актера Михаила Ульянова, внезапно скончалась в Москве в возрасте 63 лет. Ее тело нашли дома в квартире на Большой Бронной улице. По предварительной причине, причиной смерти стал сердечный приступ.

В театре имени Вахтангова, которым много лет руководил Михаил Ульянов, смерть дочери актера назвали большой трагедией. Директор театра Кирилл Крок выразил соболезнования семье Елены Ульяновой и отметил, что она не теряла связь с коллективом после смерти отца, передавала в дар театру его личные вещи.

Кадры дочери Михаила Ульянова — в галерее NEWS.ru.

Март 1964 г. Советский актер Михаил Александрович Ульянов и его дочь Лена во время прогулки

Фото: Мастюков Валентин/ТАСС

Март 1964 г. Советский актер Михаил Александрович Ульянов и его дочь Лена во время прогулки

1966 г. Актер Михаил Александрович Ульянов, его супруга актриса Алла Петровна Парфаньяк и их дочь Елена

Фото: Будан В., Мастюков В./ТАСС

1966 г. Актер Михаил Александрович Ульянов, его супруга актриса Алла Петровна Парфаньяк и их дочь Елена

Дочь актера Михаила Ульянова Елена и режиссёр Антон Яковлев на торжественном открытии памятника вахтанговским корифеям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дочь актера Михаила Ульянова Елена и режиссёр Антон Яковлев на торжественном открытии памятника вахтанговским корифеям

Дочь актера Михаила Ульянова Елена и актер Александр Филиппенко перед премьерой фильма «Мастер и Маргарита»

Фото: Антон Белицкий/РИА Новости

Дочь актера Михаила Ульянова Елена и актер Александр Филиппенко перед премьерой фильма «Мастер и Маргарита»

Дочь Михаила Ульянова Елена Ульянова на вечере памяти народного артиста СССР Михаила Ульянова «Кто, если не я?» в театре Вахтангова в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дочь Михаила Ульянова Елена Ульянова на вечере памяти народного артиста СССР Михаила Ульянова «Кто, если не я?» в театре Вахтангова в Москве