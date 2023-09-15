«Это трагедия»: директор театра Вахтангова о смерти Елены Ульяновой Директор театра Вахтангова назвал трагедией смерть дочери Михаила Ульянова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кирилл Крок

Смерть дочери актера Михаила Ульянова Елены — это настоящая трагедия, заявил NEWS.ru директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. По его словам, после смерти отца Ульянова не потеряла связь с театром и регулярно посещала все премьеры. Кроме того, она передала вещи актера в дар театру, что Крок оценивает как очень благородное дело.

Ее смерть это, конечно, трагедия для нашего театра, она была совершенно не чуждым человеком, Елена Михайловна выросла в этом театре, где ее отец был великим художественным руководителем и артистом, — отметил Крок.

Директор театра также заявил, что он не уточнял причины смерти Елены Ульяновой. Однако ему известно, что она страдала от проблем с сердцем. По мнению Крока, дочь актера могла скончаться от сердечного приступа, однако официальная причина смерти пока остается неизвестной.

Елена Ульянова была найдена мертвой в своей квартире на Большой Бронной улице в Москве 14 сентября. Тело обнаружила консьержка, которая открыла квартиру по просьбе обеспокоенного друга женщины. Тот находился в отъезде и не мог дозвониться ей два дня. Елене Ульяновой, работавшей художником-графиком, было 63 года.