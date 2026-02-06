Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 11:19

Дочь Баталова Надежда пришла проститься с Гитаной Леонтенко

Надежда Баталова на церемонии прощания с Гитаной Леонтенко Надежда Баталова на церемонии прощания с Гитаной Леонтенко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Старшая дочь народного артиста СССР Алексея Баталова Надежда пришла проститься со второй супругой своего отца, актрисой и цирковой артисткой Гитаной Леонтенко, передает корреспондент NEWS.ru. Именно Надежда теперь, согласно последним словам покойной, возьмет на себя опеку над своей младшей сестрой Марией, страдающей ДЦП.

В августе 2025 года, отмечая свой юбилей, Леонтенко рассказала NEWS.ru, что Баталов перед кончиной в 2017 году просил свою старшую дочь от первого брака заботиться о младшей сестре. Это была его последняя воля, и Надежда пообещала ее выполнить.

Ранее адвокат семьи Татьяна Кириенко сообщила, что Леонтенко мирно умерла у себя дома в Москве. Она ушла из жизни в возрасте 90 лет.

Кроме того, стало известно, что тело артистки долгое время оставалось в морге. Леонтенко ушла из жизни еще в январе, но официальное сообщение об этом появилось только 5 февраля, что было связано с определенными процедурами. Как пояснил друг семьи, задержка с похоронами возникла из-за ряда бюрократических и организационных моментов.

