22 мая знаменитой британской супермодели, актрисе и певице афроямайского происхождения Наоми Кэмпбелл исполняется 50 лет. За годы своей карьеры Чёрная пантера стала иконой стиля и олицетворением современного мира моды.

Наоми появлялась на обложках сотен журналов и участвовала в модных показах таких известных кутюрье, как Джанни Версаче, Валентино, Роберто Кавалли и других. Она была первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках журналов Vogue и Time. Кэмпбелл также пробовала себя в других ипостасях — принимала участие в съёмках фильмов и телепрограмм, клипов звёзд шоу-бизнеса, была ведущей собственного реалити-шоу о модельном бизнесе и соавтором романа. В настоящее время она по-прежнему выходит на подиум, снимается в фотосессиях, а также занимается благотворительной деятельностью. Основные этапы карьеры и перипетии личной жизни супермодели — в галерее NEWS.ru. 

Наоми Кэмпбелл

ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Globe Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наоми Кэмпбелл отметила 25-летний юбилей сотрудничества с Dolce & Gabbana

PA Photos/ТАСС

f28/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

PLANET PHOTOS/Global Look Press

PHOTAS/DPA/ТАСС

Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин

Philipp Mertens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Alec Michael/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Gwendoline Le Goff/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

PLANET PHOTOS/Global Look Press

PA Photos/ТАСC

ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

face to face/Instagram/Global Look Press

face to face/Instagram/Global Look Press

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