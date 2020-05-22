22 мая знаменитой британской супермодели, актрисе и певице афроямайского происхождения Наоми Кэмпбелл исполняется 50 лет. За годы своей карьеры Чёрная пантера стала иконой стиля и олицетворением современного мира моды.

Наоми появлялась на обложках сотен журналов и участвовала в модных показах таких известных кутюрье, как Джанни Версаче, Валентино, Роберто Кавалли и других. Она была первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках журналов Vogue и Time. Кэмпбелл также пробовала себя в других ипостасях — принимала участие в съёмках фильмов и телепрограмм, клипов звёзд шоу-бизнеса, была ведущей собственного реалити-шоу о модельном бизнесе и соавтором романа. В настоящее время она по-прежнему выходит на подиум, снимается в фотосессиях, а также занимается благотворительной деятельностью. Основные этапы карьеры и перипетии личной жизни супермодели — в галерее NEWS.ru.