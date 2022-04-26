«Чтобы снялись все санкции»: Бутман захотел выступить перед Байденом Джазмен Бутман согласился выступить перед Байденом в надежде на отмену санкций

Народный артист РФ Игорь Бутман готов выступить перед президентом США Джо Байденом, если ему поручат такую миссию, и постарается сделать это так хорошо, чтобы Запад «пересмотрел своё отношение к России» и снял «все санкции». При этом перед лидером Украины Владимиром Зеленским джазмен «сейчас играть не стал бы». Об этом артист рассказал в беседе с NEWS.ru.

Если поручат, я, конечно, сыграю [перед президентом США Джо Байденом]. У меня нет антагонизма ни к кому. Может быть, перед президентом Украины [Владимиром Зеленским] я сейчас не стал бы играть, — заявил Бутман.

Он посетовал на то, что западные политики не всегда правильно понимают действия России, так как «находятся в плену стереотипов, от которых очень сложно избавиться». Игорь Бутман, выступавший перед лидерами многих стран — Герхардом Шрёдером, Борисом Ельциным, Сильвио Берлускони, Биллом Клинтоном и другими, выразил уверенность в способности музыки «растопить лёд в дипотношениях», объединять людей, менять их мировоззрение.

Президента США Байдена российский джазмен назвал «достаточно жёстким политиком, который всегда отстаивал свои принципы».

Но в любом случае он президент одной из самых великих стран в мире, поэтому, если будет предложение [выступить перед Байденом], мне придётся так сыграть, чтобы снялись все санкции, чтобы был диалог, чтобы американцы нас поняли, — объяснил Игорь Бутман.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином военную и финансовую помощь Киеву со стороны Вашингтона. Кроме того, предметом беседы стали последующие санкции в отношении России. Зеленский передал американцам план действий по их ужесточению. Украинский лидер назвал военную помощь Соединённых Штатов на 3,4 млрд долларов «самым большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины».