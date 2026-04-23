В Самарской области развернули оперативный штаб после атаки БПЛА

В Самарской области развернули оперативный штаб после новой атаки украинских БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в Telegram-канале. По его словам, в регионе продолжает действовать угроза атаки беспилотников.

Развернут оперативный штаб. Экстренные службы приступили к работе. В Самарской области продолжает действовать угроза атаки. Информация уточняется. Доверяйте только официальным источникам. Соблюдайте меры безопасности, — написал Федорищев.

Глава региона отметил, что в Новокуйбышевске этой ночью под ударом оказались промышленные предприятия. По его информации, один человек погиб, еще несколько пострадали. В Самаре фрагменты дрона пробили крышу многоквартирного дома. В результате падения обломков на улице есть пострадавшие, один человек попал в больницу.

Этой же ночью в Ростовской области была отражена воздушная атака беспилотников. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, силы ПВО уничтожили 20 БПЛА в семи разных районах. Сообщений о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.