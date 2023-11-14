Член Общественной палаты РФ Ярошенко призвал не пускать в Россию Пугачеву Летчик Константин Ярошенко предложить лишить Пугачеву гражданства и отнять замок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Константин Ярошенко

Непонятно, почему певицу Аллу Пугачеву допустили даже на несколько дней вернуться в Россию: ее надо лишить гражданства, звания народной артистки CCCР и запретить въезд в нашу страну. Такое мнение в интервью NEWS.ru высказал член Общественной палаты летчик Константин Ярошенко, предложив отнять у артистки замок. По его мнению, оскорбив граждан нашей страны, певица недостойна быть россиянкой.

Пугачеву я бы лишил всех госнаград, забрал звание народной артистки СССР — она его недостойна. Лишил бы гражданства, — отметил общественник.

Замок мужа артистки Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Ярошенко предложил выставить на аукцион, а вырученные деньги отдать в Фонд помощи Донбасса. Поскольку Галкин многократно позволял себе оскорбительные, по мнению летчика, высказывания в адрес России. Также Пугачева, говорит Ярошенко, делая свои заявления о том, что россияне якобы холопы и рабы, отдавала себе отчет в оскорбительности данных формулировок.

Она оскорбила наших граждан. И никаких скидок на возраст [не следует делать] — она взрослый человек и совершенно точно в своем уме, — резюмировал общественник.

Аналогично строго он предложил действовать в отношении всех, кто уехал из нашей страны после начала СВО в поисках лучшей жизни в Израиль, а теперь возвращается из воюющей страны. Ярошенко считает их предателями России, недостойными проживать на родине.

Ранее Пугачева оставила обращение в соцсетях в адрес завистников, которые, по ее словам, пытаются оттолкнуть от нее поклонников. Певица заявила, что многомиллионная армия фанатов ее не предаст, несмотря на попытки некоторых «обесценить» ее творчество.

Депутат Государственной думы, член комитета ГД по культуре Сергей Соловьев назвал обращение артистки циничным лицемерием. По его словам, Примадонна превратилась в «карикатурную страдалицу».