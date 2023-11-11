«Карикатурная страдалица»: что в Госдуме ответили на обращение Пугачевой Депутат Госдумы Соловьев назвал публикацию Пугачевой циничным лицемерием

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева прервала молчание и обратилась к россиянам. Как восприняли ее обращение из-за «рабов и холопов» россияне, что ответили в Госдуме?

Что сказали в Госдуме о посте Пугачевой

Депутат Государственной думы, член комитета ГД по культуре Сергей Соловьев в разговоре с NEWS.ru назвал обращение артистки циничным лицемерием. По его словам, Примадонна превратилась в «карикатурную страдалицу».

«Тексты песен шли вразрез с восприятием ее образа. Очередной пассаж и негативная критика своих оппонентов выглядят смешной карикатурой образа страдалицы за правду, любящей русский народ», — сказал Соловьев.



Он считает, что в момент серьезных испытаний и трудностей те, кто любит Родину и ее народ, остаются со своей страной. Депутат счел поведение артистки малодушным.

«Сбежать позорно из страны и критиковать защитников отечества — это малодушие и предательство, а обижаться на правду и справедливую оценку этих действий — циничное лицемерие», — подчеркнул парламентарий.

Что сказала Пугачева 11 ноября

Пугачева оставила обращение на странице в соцсетях, адресованное завистникам, которые, по ее словам, пытаются оттолкнуть от нее поклонников. Она подчеркнула, что именно их назвала холопами и рабами в октябре 2022 года.

«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников. Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею», — написала Пугачева.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Примадонна подчеркнула, что «хамскими высказываниями», «абсурдными вымыслами и наглым враньем» в ее адрес клеветники пытаются оттолкнуть от нее людей. Она добавила, что выполнила свою миссию и давно не поет. Пугачева призвала не считать количество волос на ее голове, а также деньги, которые она зарабатывает.

Пугачева возмутилась тем, что ее обвиняют в том, что она «перекрыла кислород» коллегам. Пугачева подчеркнула, что «вкалывала», в отличие от тех, кто «прогулял и пропил свой звездный час», а теперь бездоказательно хулит артистку.

«Хотите этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах», — подытожила артистка.

Почему Пугачеву сравнили с Байденом

Журналист Сергей Ключенков в своем Telegram-канале «Мардан» сыронизировал в связи с обращением Примадонны. Он сравнил ее с президентом США Джо Байденом из-за «смешного» текста.

«Если бы Пугачева была персонажем хоть сколько-нибудь интересным для тех, кому меньше 45, то мемы про то, как она потеряла волосы в Чернобыле, широко разошлись бы на мемы. Хотя Байден вон и не такое рассказывает...», — написал Ключенков.

Как отреагировали на обращение Пугачевой в Сети

Пост Пугачевой в соцсети за два часа набрал более 120 тысяч лайков. Комментарии к публикации закрыты, однако в Сети широко обсуждается обращение Примадонны.

Некоторые уличили артистку в попытке «переобуться».

«Какой большой текст, видимо, сильно хочется русских денег», — предположила одна из комментаторов.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

«Ого, заднюю начала включать, то все были рабы и холопы и пела для них зря, а теперь уже не все россияне, а только кучка завистников, похоже, начала переобуваться!» — возмутилась другая.

«Она сама „забавная“, мягко говоря», — отметила третья.

Некоторые комментаторы высмеяли пост артистки. Часть пользователей вновь предложила лишить Примадонну всех регалий, имущества и гражданства.

«В следующий раз развернуть в аэропорту и послать», — предложили в комментариях.

Среди пользователей нашлись и те, кто заступился за певицу.

«100% права! Мы с тобой!» — выразила поддержку пользовательница.

«Адекватный ответ адекватного человека. Надеюсь, она когда-нибудь сможет вернуться с мужем домой», — считает другая.

«Она не оскорбляла людей. Она написала пост после того, как ее говном поливал [телеведущий Владимир] Соловьев и ему подобные», — объяснила третья.

Некоторые предположили, что пост писала не Пугачева, а ее супруг шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Писал за неё Галкин пост, манера прослеживается», — заявила девушка во время обсуждения.

Кого Пугачева называла рабами и холопами

4 октября 2022 года Примадонна обратилась в соцсетях к тем, кого «всегда терпеть не могла», не уточнив, кому конкретно адресована публикация.

«Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела зря и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала Пугачева.

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