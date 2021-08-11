Бывшая жена Эминема госпитализирована после попытки суицида

Бывшая жена известного рэпера Эминема Ким Скотт была госпитализирована после попытки суицида. 30 июля неизвестный вызвал полицию и медиков в её дом в Мичигане, сообщив о суицидальном поведении женщины, передаёт TMZ.

Ким была настолько агрессивна, что между ней и правоохранителями завязалась драка. Полицейским пришлось её усмирить, однако врачи всё равно не смогли провести осмотр. Источники СМИ также сообщили , что, предположительно, женщина поранилась, поскольку на полу было много крови.

Экс-возлюбленная музыканта была доставлена в больницу для медицинского и психологического обследования, но сейчас она уже вернулась домой и выздоравливает. Неясно также, получает ли она сейчас дополнительный уход.

Эминем и Ким поженились в 1999-м, развелись через два года и снова сошлись на несколько месяцев в 2006 году. Их дочери Хейли Джейд уже 25 лет.

Ранее сообщалось, что российский рэпер Давид Нуриев (Птаха) перестал выходить на связь после того, как попал в больницу. Причиной срочной госпитализации звезды, вероятно, стал холецистит. О воспалении у хип-хоп-исполнителя стенок желчного пузыря сообщили СМИ.