Британские власти уничтожили часть новой предполагаемой работы Бэнкси

Власти британского города Лоустофта уничтожили часть предполагаемой новой работы художника-анонима Бэнкси. Чиновники заметили очередные граффити, скорее всего, принадлежащие неизвестному творцу, и уже успели убрать лист гофрированного железа, который являлся частью работы, передаёт Daily Mail.

Изображение появилось в парке Николаса Эверитта. На картине трое детей сидят в лодке. Между ними видна надпись «Мы все в одной лодке» (We're all in the same boat). При этом судно выполнено из листа гофрированного железа.

Бэнкси пока никак не отреагировал на случившиеся и не подтвердил своё авторство ни на личной странице в Instagram, ни на официальном сайте, ни любым другим способом.

Часть металлической лодки пришлось убрать из-за угрозы затопления — конструкция перекрыла сток, при этом в данном районе ожидаются сильные дожди, но «судно» обещают вернуть на место, если погода наладится.

В июне Бэнкси лишили интеллектуальных прав ещё на две работы. Такое решение Ведомство интеллектуальной собственности Евросоюза приняло после отказа мастера раскрыть свою личность. Речь идёт о граффити «Крыса с радаром» и «Девочка с зонтиком». Судейская коллегия отметила, что Бэнкси поступает недобросовестно, превращая собственные творения в товарные знаки. При этом из-за анонимности его нельзя определить как бесспорного владельца изображений.

Анонимный британский стрит-арт-мастер Бэнкси — это «мифическое существо под названием снежный человек», которого, скорее всего, не существует, заявил NEWS.ru российский художник Никас Сафронов. Он пояснил, что Бэнкси, вероятно, собирательный образ, некая группа людей, решившая «пропиарить» какого-нибудь живописца. Собеседник предположил, что Бэнкси никогда не раскроет свою личность, а если это случится, то мир увидит человека, не способного документально подтвердить, что именно он и есть Бэнкси.