Бэнкси лишили прав на две работы из-за отказа раскрыть свою личность

Британского анонимного уличного художника Бэнкси лишили интеллектуальных прав ещё на две работы. Такое решение Ведомство интеллектуальной собственности Евросоюза приняло после отказа мастера раскрыть свою личность, передаёт The Telegraph.

Речь идёт о граффити «Крыса с радаром» и «Девочка с зонтиком». Судейская коллегия отметила , что Бэнкси поступает недобросовестно, превращая собственные творения в товарные знаки. При этом из-за анонимности его нельзя определить как бесспорного владельца изображений. Недавно у Бэнкси отобрали права на работы «В обнимку с бомбой», «Влюблённая крыса», «Смейся сейчас» и «Метатель цветов».

Ведомство отметило, что Бэнкси «лишь притворился, что хочет продавать свои граффити», но «нет ни одного доказательства, что он действительно производил, продавал или предоставлял какие-либо товары или услуги». Создание им онлайн-магазина судейская коллегия сочла попыткой обойти законы.

Бэнкси давно стал одной из самых загадочных фигур современного искусства. Никто даже не знает, как он выглядит, так как художник сохраняет полное инкогнито и общается с внешним миром только через своего официального представителя. Работы Бэнкси известны точностью и креативностью образов и выделяются среди других парадоксальным мышлением художника.

Ранее сообщалось, что картина Бэнкси с изображением Владимира Ленина в образе панка ушла с молотка во время торгов в Гонконге. Мероприятие прошло 24 мая. Работу купили за $960 тысяч. Полотно «Ленин в поле зрения» было создано в 2004 году на доске размером 59 см на 60 см.