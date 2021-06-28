«Снежный человек»: Сафронов объяснил, почему художника Бэнкси не существует

Анонимный британский стрит-арт-мастер Бэнкси — это «мифическое существо под названием снежный человек», которого, скорее всего, не существует, заявил в беседе с NEWS.ru российский художник Никас Сафронов. Он пояснил, что Бэнкси, вероятно, собирательный образ, некая группа людей, решившая «пропиарить» какого-нибудь живописца.

Скорее всего, это всего лишь продюсерский бизнес-проект. И как такового Бэнкси не существует. Это некий Козьма Прутков, «Кукрыниксы». Если такой человек существует как автор этих работ, он, как полтергейст, не подчиняется никаким законам, ему наплевать на всё, живёт в своём мире. Судиться — не судиться — ему не стоит париться. Но если он продаёт [работы за дорого], значит он работает в команде, куда включены [аукционные дома] «Кристис» и «Сотбис», — отметил художник.

Собеседник предположил, что Бэнкси никогда не раскроет свою личность, а если это случится, то мир увидит человека, не способного документально подтвердить, что именно он и есть Бэнкси. То же касается и картин — авторство останется под вопросом. Либо, продолжил Сафронов, художник ждёт подходящего момента для саморазоблачения.

Он всё время эпатирует. Всё время на виду. То сгорают его картины, то он режет их на маленькие частицы. Стрит-арт превратился в другую историю. Он всё время нас будоражит, всё время на волне. [Всё это] продумывает группа людей, которая вкладывает большие деньги, но получает ещё больше, — отметил Никас Сафронов.

Накануне Бэнкси лишили интеллектуальных прав ещё на две работы. Такое решение Ведомство интеллектуальной собственности Евросоюза приняло после отказа мастера раскрыть свою личность. Речь идёт о граффити «Крыса с радаром» и «Девочка с зонтиком». Судейская коллегия отметила, что Бэнкси поступает недобросовестно, превращая собственные творения в товарные знаки. При этом из-за анонимности его нельзя определить как бесспорного владельца изображений.

Бэнкси давно стал одной из самых загадочных фигур современного искусства. Никто даже не знает, как он выглядит, так как художник сохраняет полное инкогнито и общается с внешним миром только через своего официального представителя. Работы Бэнкси известны точностью и креативностью образов и выделяются среди других парадоксальным мышлением художника.

Ранее сообщалось, что картина Бэнкси с изображением Владимира Ленина в образе панка ушла с молотка во время торгов в Гонконге. Мероприятие прошло 24 мая. Работу купили за $960 тысяч. Полотно «Ленин в поле зрения» было создано в 2004 году на доске размером 59 см на 60 см.