«Мертвое должно умереть дважды»: Богомолов осудил российскую элиту Режиссер Богомолов осудил скорбящую о прошлой жизни элиту

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский режиссер Константин Богомолов осудил российскую элиту за презрение к своей стране и скорбь о прошлой жизни. В статье «Диетическое горе» он заявил, что «особые русские» после начала спецоперации растерялись и страдали, вместо того чтобы начать работать.

Не кровь пролитую оплакивают. Свой счастливый смех оплакивают. Свои винировые улыбки. Свою безмятежную жизнь. Свой рай. <...> Пора оставить страдания о прошлом. Оно должно умереть не только физически. Оно должно умереть в сердцах живущих. Мертвое должно умереть дважды... В настоящем есть смысл и цель. И правда, и дух. И подлинность. Надо только суметь выйти из «особняка», засучить рукава и работать, и жить, и верить, — написал Богомолов.

Режиссер добавил, что 90% «особых русских» называют себя европейцами и просвещенными либералами, выступающими за демократию, равенство и справедливость, но презирают недостаточно успешных, недостаточно продвинутых, «темных» сограждан. По его мнению, это проявление социального расизма.

Ранее заслуженная артистка России Мария Шукшина заявила, что в стране существует либеральная цензура, созданная по примеру Запада элитами, пришедшими к власти в 1990-х годах. По ее мнению, из-за этого запрещается все, что направлено на созидание и подъем патриотизма среди населения.