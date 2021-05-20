Би-би-си призналась во лжи ради интервью с принцессой Дианой

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Корпорация Би-би-си (BBC) официально призналась во лжи и извинилась за подделку их журналистом документов во время подготовки интервью с принцессой Дианой в 1995 году. Мартин Башир солгал руководству и королевской семье, чтобы войти в доверие Спенсеров, говорится в официальном заявлении, опубликованном BBC.

Журналист показал младшему брату принцессы Чарльзу Спенсеру фальшивые банковские выписки. Из них следовало, что людям из окружения его сестры якобы платят за слежку за ней. При этом корпорация не знала о подготовке фальшивых документов, а когда в 1996 году провела внутреннюю проверку, всё равно не предприняла должных действий. В тот год BBC уволила только дизайнера Мэтта Уисслера, создавшего подделки.

Компания извинилась и перед семьёй принцессы Дианы — её сыновьями, Чарльзом Спенсером и принцем Чарльзом. Кроме того, BBC намерена вернуть все награды, полученные за знаменитое интервью, в том числе телевизионную премию BAFTA. Башир, в свою очередь, признался, что сожалеет о содеянном, однако уверен, что фальшивые документы по итогу не повлияли на согласие принцессы. Это подтверждала и сама Диана.

Интервью в 1995 году спровоцировало множество разговоров и обернулось большим скандалом для королевской семьи. Принцесса Диана рассказала о разрыве с принцем Чарльзом (хотя тогда они ещё состояли в браке), а также об изменах мужа с Камиллой Паркер-Боулз. Помимо этого, принцесса призналась в психическим проблемах — Диана на тот момент страдала от депрессии и булимии. Также девушка сообщила о приступах селфхарма.

Ранее сообщалось, что принц Гарри в разговоре с актёром Даксом Шепардом, ведущим подкаст Armchair Expert, рассказал о жизни в королевской семье, сравнив её с пребыванием в зоопарке. Также герцог Сассекский рассказал, какую травму может нанести воспитание в семье монархов. Как заметил принц, он испытал много боли, как и его родители.