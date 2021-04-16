Британский хореограф Лиам Скарлетт умер в возрасте 35 лет

https://static.news.ru/photo/3a0c2698-9fc8-11eb-9d00-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: dancemagazine.com

В Великобритании в возрасте 35 лет умер хореограф Лиам Скарлетт. Об этом сообщили в театре Ковент-Гарден со ссылкой на семью усопшего.

Информация о смерти хореографа появилась на странице театра в Twitter.

«Мы глубоко опечалены новостями о смерти Лиама Скарлетта. В этот тяжёлый момент наши мысли сейчас с его родными и друзьями», — говорится в заявлении.

О причинах смерти не сообщается.

Лиам Скарлетт был постоянным хореографом труппы Ковент-Гардена и консультантом австралийского Квинслендского балета с 2012 по 2020 год. При этом он стал самым молодым хореографом, которому поручили подготовить для Ковент-Гардена полноценную постановку. В 2018 году поставленный им балет «Лебединое озеро» получил самые высокие отзывы критиков.

СМИ королевства называли Скарлетта едва ли не лучшим британским хореографом за последние полвека. Всё перечеркнул скандал, разразившийся в 2020 году. В январе Ковент-Гарден приостановил сотрудничество со Скарлеттом, в его отношении было инициировано дисциплинарное расследование. Выяснилось, что ещё в 2019 году хореографа обвинили в непристойном поведении и домогательствах в отношении студентов и танцовщиков. Однако при расследовании подкрепляющих обвинения доказательств обнаружено не было, в полицию дело не передали. При этом в марте 2020 года Королевский балет сообщил о прекращении сотрудничества с хореографом.