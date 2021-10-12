Автор «Майора Грома» оценил возможность создать героя-бисексуала

Американское издательство DC Comics, выпускающее комиксы про Кларка Кента (Супермена), апеллирует к новой аудитории, делая сына культового персонажа — Джонатана Кента — бисексуалом, рассказал NEWS.ru главный редактор комиксов Bubble и один из авторов «Майора Грома» Роман Котков. Собеседник подчеркнул, что «старый Супермен» — классический символ героя, «белый летящий мужчина, спасающий всех» никуда не делся.

Мне импонирует, что комиксы не стоят на месте, и когда появляется новый Супермен, то он воплощает какие-то интересы и вещи, которые присущи новому поколению. Относительно Супермена, я думаю, что старая классическая серия про него никуда не делась, она всё ещё издаётся, и любимый тысячами людей герой никуда не делся. В данном случае издательство пытается апеллировать к новой аудитории среди нового поколения, — считает Котков.

Спикер не стал прямо отвечать на вопрос, планируют ли в Bubble создать Майора Грома или другого героя комикса бисексуалом.

Это сложный вопрос, но если говорить уклончиво, но с правильным посылом, то мы хотели бы также оставаться на волне со своей аудиторией. И делать неоднозначных, интересных персонажей, которые нравятся, мы бы тоже хотели. Я надеюсь, что в будущем у нас будет возможность рассказывать самые разные истории про самых разных героев, — резюмировал Котков.

Комикс о бисексуальном Супермене появится в продаже 9 ноября. По сюжету герой будет сталкиваться не только со злодеями, но и с ментальными проблемами, в решении которых ему поможет его друг, а позже и возлюбленный, журналист Джей Накамура.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал «запретить всё западное с гомосеками», имея в виду развлекательный контент, в том числе комиксы. Таким образом политик в разговоре с NEWS.ru оценил появление бисексуального Супермена от издания DC. Речь идёт о сыне оригинального персонажа (Кларка Кента) — Джонатане Кенте. Собеседник добавил, что в России иностранный контент можно заменить отечественным.