Археологи нашли в Египте «абсолютно целые» фрукты IV века до нашей эры

Корзины с «абсолютно целыми» фруктами, датируемыми IV веком до нашей эры, а также сотни керамических и бронзовых предметов нашли в затопленных руинах древнегреческого портового города Гераклион у берегов Египта, передаёт газета The Guardian. Артефакты оказались нетронутыми с тех пор, как населённый пункт ушёл под воду во II веке до н.э. В VIII веке н.э. он оказался ещё глубже после землетрясения и цунами.

Тогда в этом регионе жили греческие купцы и наёмники. Египтяне разрешали чужакам обосноваться здесь и даже строить собственные святилища в период поздних фараонов. В начале 2000-х развалины обнаружил морской археолог Франк Годдио. За это время из воды извлекли статуи, крупные таблички и другие вещи. Но последние открытия эксперта поразили. В беседе с журналистами он подчеркнул, что корзины с фруктами являются «невероятными», так как к ним не прикасались свыше двух тысячелетий.

В корзинах лежали плоды масличной пальмы, считавшейся священной в Древнем Египте, а также виноградные косточки. Историк считает, что они хорошо сохранились благодаря тому, что их когда-то отнесли в погреб. А предназначались продукты, вероятно, для ритуальных подношений.

Ранее археологи откопали на юго-востоке Турции высеченные в скалах два древних помещения, датируемых II или III веком до нашей эры. Артефакты находятся на территории исчезнувшего города Зевгма. Историки считают, что найденные залы когда-то использовались как «столовые». Специалисты предполагают, что обнаруженным домом владели влиятельные и богатые люди, много веков назад проводившие здесь званые обеды.