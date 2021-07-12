Антонио Бандерас продаст свой дом со скидкой

Испанский актёр и режиссёр Антонио Бандерас решил продать принадлежащий ему коттедж в деревне Кобэм в графстве Суррей, Англия, со скидкой. Теперь дом стоит 2,95 млн фунтов (что по нынешнему курсу — 305 млн рублей), передаёт Mansion Global.

Покупатель апартаментов получит не только дом со звёздной историей, но и знаменитых соседей: рядом проживают футболист Джон Терри и теннисист Энди Маррей. Сам дом представляет из себя три этажа площадью около 500 квадратных метров. Внутри порядка пяти спален, а также просторная гостиная, кинозал и другие изыски.

Бандерас любил этот район. Он отмечал, что считает Суррей «волшебным». Актёр любил кататься по окрестностям Кобэма на велосипеде и писать сценарии в спокойном окружении. К слову, размер скидки, которую сделал Антонио, составил 300 тысяч фунтов (31 млн рублей). Дом сделан компанией Huf Haus, всего в Англии таких около 200.

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