Ален Делон высказался о Путине и Байдене

Звезда французского кинематографа, актёр Ален Делон высказался о президенте России Владимире Путине и его коллеге, главе США Джо Байдене. В интервью телеканалу TV5 он рассказал, что с уважением относится к Путину, но и Байден ему очень нравится.

По словам Делона, ему довелось встречаться с российским лидером. Актёр считает, что Путин — очень способный человек. Он также подчеркнул, что не стесняется хорошо отзываться о президенте России и не боится той критики, которую могут вызвать у его недоброжелателей подобные слова.

Весьма непросто управлять такой огромной страной столько лет, а он это делает, — отметил артист, добавив, что не понимает, как президент РФ добивается своего, но осознаёт, «что это весьма непросто».

Что касается Байдена, Делон отметил, что проголосовал бы за него на выборах, если бы жил в США. Он пояснил, что ему нравится демократ — и то, что он делает сейчас, и то, чем он занимался до выборов в президенты.

Ален Делон является одним из самых известных французских актёров прошлого века. В его фильмографии более 90 фильмов. В 60–80-х годах Делон считался секс-символом. Наибольшую известность актёр приобрёл после фильмов «На ярком солнце» (1960), «Рокко и его братья» (1960), «Леопард» и других.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Бандитский Петербург», актёр театра «Ленком» Дмитрий Певцов рассказал, о чём хотел бы спросить президента России. Артист изложил свои острые вопросы российскому лидеру, касающиеся обязательной вакцинации и повышения пенсионного возраста.