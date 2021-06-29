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Участник юмористического шоу ТНТ «Однажды в России» Азамат Мусагалиев рассказал, что самой удачной шуткой о себе он считает ту, в которой его сравнили с участницей «Женского стендапа» на ТНТ Зоей Яровицыной. Шоумен озвучил эту шутку в эфире подкаста комика Славы Комиссаренко «Время от времени», вырвавшегося в тренды YouTube.

В последней «Прожарке» (шоу, где комики шутят в адрес приглашённого гостя без цели оскорбить его. — NEWS.ru), где я был, прозвучала истерическая шутка. По-моему, Марк Сергиенко (стендап-комик. — NEWS.ru) пошутил,...