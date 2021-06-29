Актёр Дмитрий Певцов спросил Владимира Путина про вакцинацию и пенсионную реформу
Ольга Сабурова
Ольга Сабурова
17:53, 29 июня 2021
Дмитрий ПевцовФото: dima_pevtsov/instagam.com
Звезда сериала «Бандитский Петербург», актёр театра «Ленком» Дмитрий Певцов рассказал, о чём хотел бы спросить президента России в ходе прямой линии, которая состоится 30 июня. Острые вопросы российскому лидеру, касающиеся обязательной вакцинации и повышения пенсионного возраста, артист изложил на своей странице в Instagram.
Вакцинация — она добровольная или «добровольная»? И почему государство так вяло реагирует на «информацию» о вакцинах, которая уже больше года будоражит интернет-пространство и умы граждан России? — поинтересовался актёр.
Певцов призвал государство активнее реагировать на возникающие в Интернете слухи о вакцинации.
Давайте не заставлять, а убеждать народ. Через тот же Интернет, телевидение, радио, газеты. Что это за прививки? Расскажите об этом! Если вы хотите, чтобы 70% населения было привито, то те, кто занимается информацией и доставкой её до населения, должны сделать так, чтобы она была везде и повсюду. Мне кажется, это будет полезнее для всех нас, — отметил Дмитрий Певцов.
Также актёр рассказал о негативных последствиях, к которым, по его мнению, привела пенсионная реформа. Певцов призвал президента отменить повышение пенсионного возраста.
Необходимо отменить пенсионную реформу! Чтобы снизить уровень безработицы, и работа после пенсии стала бы добровольной. Чтобы те, кто уже не хочет работать, успевали помочь детям поднять внуков, чтобы не рвалась связь поколений, — подчеркнул Певцов.
Ранее Мария Шукшина раскритиковала вопросы, поступающие на прямую линию с президентом. Актриса считает, что россияне должны больше интересоваться тем, как проходит массовая вакцинация в России. Хотя, по официальной информации, прививки против коронавируса уже стали самой популярной темой прямой линии с Владимиром Путиным.