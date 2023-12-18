Александру Пахмутову выписали из больницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народную артистку СССР, композитора Александру Пахмутову выписали из больницы, передает ТАСС со ссылкой на директора Культурного фонда Пахмутовой Евгения Малышко. По его словам, она в хорошем настроении и полна творческих планов.

Сегодня я забрал Александру Николаевну из больницы, ее выписали после простудного заболевания. Самочувствие композитора улучшилось. Сейчас Александра Николаевна находится дома в прекрасном настроении и бодром состоянии духа, полна творческих планов, — цитирует агентство слова Малышко.

О госпитализации Пахмутовой стало известно 7 декабря. Первоначально сообщалось, что у нее случился сердечный приступ. Позднее появилась информация о том, что композитор находится в одной из ведомственных клиник по причине воспаления легких.

В сентябре Пахмутова похоронила своего мужа, поэта-песенника Николая Добронравова, скончавшегося в возрасте 94 лет. Он умер после продолжительной болезни. Тelegram-канал SHOT писал со ссылкой на источник в окружении композитора, что после смерти мужа Пахмутова погрузилась в сильную депрессию и плакала каждый день. По сообщению канала, за состоянием женщины следили врачи и сиделки.