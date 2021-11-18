Актёр из «Ночного дозора» Савочкин скончался в Москве

Умер сыгравший в фильмах «Ночной дозор» и «Левиафан» актёр Игорь Савочкин. Известно, что несколько дней назад артист был госпитализирован с жалобами на сильную боль в спине, передаёт Telegram-канал Mash. По некоторым сведениям, актёр умер из-за проблем с печенью. Ему было 58 лет.

Смерть наступила вчера. Неделей раньше он обратился за медицинской помощью из-за сильных болей в спине. Его госпитализировали, — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала, причиной смерти Савочкина стали проблемы с печенью. У него произошла печёночная декомпрессия, кроме того, он лечился от онкологического заболевания.

Игорь Савочкин родился 14 мая 1963 года в селе Берёзовка Саратовской области, занимался в театральной студии под руководством Владимира Федосеева. К профессии актёра он пришёл не сразу, вначале он окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства и только в начале 1990 годов — театральный факультет Capaтовской гocyдapственной конcepватopии имени Собинова. Актёр известен зрителю по съёмкам в фильмах «Ночной дозор», «Жесть», «Адмирал», «Левиафан» и многих других успешных российских картинах.

Ранее сообщалось о смерти в возрасте 41 года звезды шоу «Танцы со звёздами» и ведущей «АБВГДейки» Кристины Асмаловской. Смерть наступила от цирроза печени. Как сообщалось, болезнь обострилась на фоне заражения коронавирусом.