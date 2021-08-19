Актёр Борис Щербаков госпитализирован с коронавирусом в Москве

Российский актёр театра и кино Борис Щербаков госпитализирован с коронавирусом в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на самого актёра.

Уточняется, что Щербаков чувствует себя хорошо. Диагноз пока не подтвердился и врачи проводят дополнительные исследования.

Я какую-то слабость почувствовал, поэтому решил сам лечь в больницу, подумал, что у меня коронавирус, — сказал актёр.

В свою очередь Mash приводит данные, что артист госпитализирован с коронавирусом, у него двусторонняя пневмония. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. Официального подтверждения этой информации нет.

Щербаков известен по фильмам «Воскресный папа», «Криминальный квартет» и «Хочу в тюрьму», а также сериалам «Гостья из будущего», «Катя: военная история», «Высший пилотаж».

В июле с коронавирусом в Коммунарку госпитализировали актёра Александра Балуева. У артиста диагностировано поражение обоих лёгких. В силу своего возраста Балуев, которому сейчас 62 года, попадает в группу особого риска.