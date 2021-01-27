Актриса театра «Ромэн» Екатерина Жемчужная попала в больницу с COVID-19

https://static.news.ru/photo/2ac0e95e-606b-11eb-b2b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Актриса цыганского театра «Ромэн», народная артистка России Екатерина Жемчужная госпитализирована с коронавирусом. Об этом рассказала сама артистка, добавив, что в больнице почувствовала себя лучше.

Я сейчас в больнице. <...> Мне капельницы делают разные, получше немножко, — цитирует Жемчужную РИА Новости.

Екатерина Жемчужная является представителем известной семьи актёров. Её муж Георгий Жемчужный является режиссёром театра «Ромэн», её дочь, зять и внуки также избрали для себя актёрскую стезю.

Артистка известна ролями не только в театре, она появлялась и в кино. В частности, она снялась в таких фильмах, как «Вечный зов», «Табор уходит в небо», «Королева Марго» и других. В феврале 2020 года была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Алёна Хмельницкая сообщила о заражении коронавирусом. Первоначально она собиралась лечиться дома, однако в итоге звезду кино госпитализировали. 50-летняя Хмельницкая обратилась к поклонникам в Instagram. Она опубликовала ролик из больничной палаты, в котором очищает и с аппетитом ест помело — видимо, чтобы показать, что с ней всё в порядке.